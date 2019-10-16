В Подмосковье мужчина пожаловался на фекальный ручей возле монастыря

Житель Каширы рассказал в социальных сетях, что возле Никитского монастыря течет ручей "словно из канализации, со специфическим запахом". "Он протянулся вниз по улице к Пантелеймоновской часовне и монастырскому роднику", – написал он.
Администрация подмосковного города провела проверку. Местные власти подтвердили информацию о неполадках в работе канализации. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел