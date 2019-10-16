Москвичей предупредили о потеплении в выходные

Специалисты столичного метеобюро сообщили, что в грядущие выходные в город придет потепление. 19 и 20 октября атмосферное давление в Москве будет повышенным, осадков не ожидается, сообщает РИА Новости.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Минимальная температура воздуха в столице составит +8 градусов, в области – +5...+10 градусов, передает "Вечерняя Москва".
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