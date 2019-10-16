Россиянам обещают теплый ноябрь

На большей части Европейской России температура воздуха в ноябре будет выше климатической нормы, сообщает FlashNord. Такое заявление сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По данным НСН, теплее обычного почти на всем юге России. Столбики термометров поднимутся на один градус и в северных регионах, передает RT.
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