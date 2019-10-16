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Общество

Семья 9 лет ждала в подвале дома конца света

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В Голландии полиция обнаружила в деревне Рейнерволд семью из шести человек, которая девять лет в подвале ждала конца света. Отмечается, что люди жили на ферме с заколоченными окнами.

Семью обнаружили после того, как один из ее членов появился в местном пабе и рассказал посетителям о случившемся, пишет телеканал "360". В подвале здания вызванные правоохранители нашли 58-летнего мужчину, по всей видимости перенесшего инсульт и лежавшего в постели. Кроме него там жили еще пять человек в возрасте от 18 до 25 лет.

16 октября 2019, 10:27

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