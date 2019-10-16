Семья 9 лет ждала в подвале дома конца света

В Голландии полиция обнаружила в деревне Рейнерволд семью из шести человек, которая девять лет в подвале ждала конца света. Отмечается, что люди жили на ферме с заколоченными окнами.
Семью обнаружили после того, как один из ее членов появился в местном пабе и рассказал посетителям о случившемся, пишет телеканал "360". В подвале здания вызванные правоохранители нашли 58-летнего мужчину, по всей видимости перенесшего инсульт и лежавшего в постели. Кроме него там жили еще пять человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел