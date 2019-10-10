Штраф или арест: россияне могут поплатиться за курение детей

В правительстве обсуждают возможность введения административного наказания для россиян, чьи несовершеннолетние дети курят. Как уточняет издание "Известия", речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.
Идея привлечь взрослых к ответственности за пагубную привычку детей была озвучена во время заседания правительственной комиссии по профилактике нарушений, которое состоялось 23 сентября. В ближайшее время представитель МВД должен обратиться в Роспотребнадзор с просьбой направить соответствующее предложение в Минюст, сообщает "Царьград".
По мнению экспертов, жесткие меры не приведут к желаемым результатам. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что более действенным решением станет повышение минимальной стоимости табака, а также запрет на продажу популярных у подростков ароматизированных сигарет, передает РИА ФАН.
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