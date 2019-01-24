Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание за оскорбление власти и распространение фейковых новостей. Депутаты обещали доработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.

Первый законопроект устанавливает административную ответственность за выражение в неприличной форме явного неуважения в интернете к обществу, символам государства, Конституции и органам власти. При обсуждении документа особо отмечалось, что речь в нем идет не о критике, а именно об оскорблениях. Причем, не о конкретных чиновниках, а об органах власти как институтах.

Во втором документе, принятом депутатами, говорится об ответственности за распространение недостоверной информации в Сети. Поводом для разработки этого законопроекта послужили, в том числе, события в Кемерове, когда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в интернете стали появляться фейковые сообщения о сотнях погибших.

Бороться с ложными новостями поручено Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Как сообщил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в 2018 году, по данным портала "Медиалогия", в СМИ были опубликованы более 20 тысяч фейковых сообщений.





Пакет из двух законопроектов в Госдуму внесла группа во главе с сенатором Андреем Клишасом. Полпреды президента и правительства в нижней палате парламента Гарри Минх и Александр Синенко сообщили во время их обсуждения, что и в Администрации президента, и в кабмине документы нашли поддержку.

"Здесь не говорится о цензуре и нет противоречия Конституции. Поэтому мы концептуально поддерживаем эти законопроекты", – сказал Минх.

Несмотря на это, парламентарии пообещали доработать резонансные законы ко второму чтению. "Ведущие страны Европы уже приняли подобные законы, и нам бы хотелось уточнить ко второму чтению формулировки в соответствии со знанием того, как происходит борьба с фейками в других странах", – отметил глава Госдумы Вячеслав Володин.





Ко второму чтению депутаты обсудят, в частности, последовательность действий органов власти по блокировке недостоверной информации, чтобы обеспечить при реализации закона соблюдение права на свободу слова, заложенного в Основном законе страны. В обсуждении примут участие и представители молодежного парламента при Госдуме.