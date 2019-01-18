Бывший владелец клуба "Хромая лошадь" уехал из России

Накануне судебного заседания, на котором должен был присутствовать бывший владелец печально известного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак, стало известно, что предприниматель покинул пределы России и находится в Великобритании, передает портал "Реальное время". Об этом он сам рассказал истцу по телефону. О том, как Анатолий Зак мог пересечь российскую границу, имея долги, не сообщается.

Напомним, в ночь на 5 декабря 2009 года во время празднования восьмилетия клуба "Хромая лошадь" в здании произошел пожар. В результате погибли 156 человек. ЧП в "Хромой лошади" стало крупнейшей по числу жертв огня трагедией в России. Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия, своих мест лишились некоторые местные должностные лица и чиновники пожарного надзора.

Соучредитель клуба Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и десяти месяцам колонии общего режима. За решеткой он провел восемь лет и девять месяцев, на свободу он вышел в сентябре 2018 года. Сообщается, что у бывшего владельца клуба до сих пор остаются непогашенные финансовые обязательства перед фондом обязательного медицинского страхования, родственниками пострадавших в клубе и налоговой службой.