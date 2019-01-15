На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
Владимир Путин – рациональный и серьезный человек. Он вовсе не состоит из мифов, которые о нем сочиняют, и ценит традиции, считает президент Сербии Александр Вучич.
Сербский лидер в преддверии визита российского президента в Белград дал интервью телеканалу RTV Pink. Вучич вспомнил, как подарил Путину икону. "Он принял меня в 22:45, мы были вдвоем, и он играл мне на пианино", – рассказал политик. По его словам, российский коллега играет на фортепиано отлично.
Вучич признался, что в тот день нарушил все протоколы: он принес Путину икону без прохождения "необходимых процедур спецслужб". По словам сербского лидера, в ответ Путин "выказал доверие и уважение, свой православный дух". Глава российского государства не просто поставил икону где-то рядом. "Он сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее", – рассказал президент Сербии.
Визита Путина в Сербии ожидают 17 января. Планируется подписать 21 соглашение в разных отраслях. Вучич делает акцент на энергетике. "Дайте мне другой дешевый газ, кроме русского, но я его не вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут газопровод до Болгарии – мы заплатим им, чтобы провели его к нам", — сказал сербский лидер. Вучич подчеркнул, что не имеет идеологических проблем и покупает газ у России только из-за цены, передает РИА Новости.
Герцогиня не смогла защитить будущего ребенка
Актриса обнародовала фотографию
Украинский лидер в отчаянии
Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой