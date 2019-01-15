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Политика

Кремль выступил с откровенным заявлением о зарплате Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточку одного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редко пользуется наличными деньгами. 
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Песков отметил, что после воссоединения Крыма с Россией американцы ввели санкции против ряда наших компаний, в том числе банка "Россия". "И тогда президент как раз принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", – сказал пресс-секретарь Путина в интервью "Аргументам и фактам".  

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Размер пенсии главы государства Пескову неизвестен, а что касается зарплаты, она устанавливается президентским указом, напомнил пресс-секретарь. Наличными Путин пользуется крайне редко – пару раз в год. "Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – заявил представитель президента.  

Рассказал пресс-секретарь и о том, откуда Путин получает информацию. Смартфона у главы государства нет, заявил Песков, а нужные сведения президент черпает из журналов, газет и интернета.  

Больше всего из международной повестки он интересуется ситуацией на Украине, в США и Сирии. Происходящее в арабской республике находится на особом контроле главы государства, поскольку там находится наш воинский контингент, заметил Песков.  

Дмитрий Песков. Фото: www.globallookpress.com

Из-за непростой международной обстановки общаться с зарубежными лидерами Путину приходится все чаще, сказал пресс-секретарь. В пример он привел президента Белоруссии Александра Лукашенко. "В преддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток", - отметил представитель главы российского государства.  

Напомним, в марте прошлого года в интервью американскому телеканалу NBC Владимир Путин признался, что не может контролировать всех работников своей администрации. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу... Я смотрю по телевизору и думаю: "Чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – пошутил президент.

Автор: Иван Поляков15 января 2019, 11:57
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