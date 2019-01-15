Кремль выступил с откровенным заявлением о зарплате Путина

Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточку одного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редко пользуется наличными деньгами.



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