За что хотят посадить бизнесмена Сергея Вялкова

В январе этого года в Подмосковье был арестован известный бизнесмен из Одинцово Сергей Вялков. Его обвинили в том, что он заказал покушение на одного из высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Соль ситуации в том, что указанный инцидент произошел 20 лет назад, а показания на предпринимателя дали те, кто сам сидит за решеткой за многочисленные преступления. Адвокат Вялкова Евгений Харламов уверен: его подзащитный невиновен, а все показания против него являются клеветой.



Речь идет о покушении на убийство заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Центрального округа Москвы Николая Петрова. Инцидент произошел в декабре 1998 года.



Мужчина направлялся на работу у станции метро "Свиблово", когда по нему открыли огонь. К счастью, киллер промахнулся. Первоначально по подозрению в совершении преступления были задержаны торговавшие на одном из оптовых рынков столицы братья Григорян, но доказательств их вины не нашли и позже отпустили.

Позднее силовики вызывали Вялкова на допрос по делу в качестве свидетеля, как и других знакомых милиционера. Но никаких претензий к бизнесмену у правоохранителей тогда не было, подчеркивал в интервью журналисту Андрею Караулову адвокат предпринимателя Евгений Харламов.

Все эти годы предприниматель спокойно жил, занимался бизнесом, заботился о семье. Все изменилось 25 января 2018 года. В этот день Вялкова, только прилетевшего из отпуска, задержали прямо на территории аэропорта сотрудники ФСБ.

Как оказалось, расследование нападения на милиционера было возобновлено. Что удивительно, спустя почти 20 лет после преступления. Бизнесмена поместили в СИЗО и предъявили обвинения в том, что он организовал покушение на Николая Петрова, рассказал Харламов.

В тот же день оперативники нагрянули с обысками в дом бизнесмена. Супруга Сергея Вялкова Светлана вспоминала, что правоохранители искали фотографии ее мужа с Петровым.

По словам Харламова, показания на бизнесмена дали бывшие члены печально известной Ореховской преступной группировки – киллеры Марат Полянский и Александр Васильченко, а также Сергей Буторин по кличке Ося, бывший одним из главарей "ореховских".

Все трое за свои криминальные "подвиги" были к тому моменту приговорены к различным срокам заключения, но по другим эпизодам, не имевшим отношения к нападению на Петрова. Буторин и Васильченко получили пожизненные сроки, а Полянский – 23 года колонии строгого режима.

Для полноты картины необходимо отметить, что Вялков по молодости был знаком как с Буториным, так и с Петровым. Все трое служили в одной воинской части. После демобилизации их жизненные пути разошлись. Вялков после армии стал заниматься бизнесом, в 1994 году возглавил торговавшую автозапчастями компанию.

В те годы вести бизнес без бандитской "крыши" было невозможно. Те предприниматели, кто отказывался платить за покровительство организованной преступности, могли поплатиться за свою строптивость собственной жизнью. Бандитские "наезды" не обошли стороной и Вялкова. Он рассказал о своих проблемах Буторину, тот обещал помочь, естественно, не безвозмездно.

До 1998 года бизнесмен выплачивал "крыше" значительные суммы. Отказать одному из лидеров "ореховских" Вялков боялся, поскольку опасался за свою жизнь. Через некоторое время Буторину пришлось покинуть Россию и обосноваться в Испании, откуда его в конце концов экстрадировали в Россию. На процессе по делу "ореховских" Вялков выступал в качестве свидетеля.

В эксклюзивном интервью Агентству журналистских расследований "Правда Студия" Евгений Харламов отметил, что следствие в отношении Вялкова вел Центральный аппарат Следственного комитета, причем на расследование обстоятельств дела ушло всего шесть месяцев, после чего материалы были направлены в суд. В резонансном деле юрист находит много странностей и несостыковок. По его словам, обычно подобными делами занимается подразделения СК калибром поменьше, но никак не Центральный аппарат.

По словам Харламова, изначально представитель Генпрокуратуры отказывался поддерживать ходатайство следствия об аресте Вялкова. Что, как известно, является признаком отсутствия доказательств причастности обвиняемого к совершению преступления. "Это говорит о том, что даже Генеральная прокуратура осознавала для себя, что доказательств, каких-либо, указывающих на причастность Вялкова к совершению данного преступления в деле нет, но, тем не менее, его арестовывают", – сокрушается адвокат.

Юрист подчеркнул, что дело о покушении на Петрова было возобновлено 8 ноября 2017 года, однако явка с повинной Марата Полянского, давшего показания на Вялкова, датируется 16 ноября. "Получается, что сначала дело возбудили, потом пришло заявление. Это опять лишний повод задуматься", – сокрушается адвокат.

Что касается Буторина, то он, отметил Харламов, "сидел в тюрьме семь лет и вдруг вспомнил, что якобы Вялков приезжал к нему в Испанию в 1998 году и заказал убийство Петрова".

Со слов юриста, дать показания на Вялкова Буторина уговаривали недобросовестные сотрудники спецслужб. "До нас дошли слухи из достоверных источников, суть которых сводится к тому, что как Буторину, так и Васильченко обещали смягчение режима", – пояснил Харламов. Что касается Полянского, то им тоже могли двигать корыстные мотивы, а именно – уменьшение срока пребывания за решеткой, полагает адвокат.

Даже если в деле действительно замешаны недобросовестные сотрудники спецслужб, то для чего им понадобилось выстраивать эту комбинацию и обвинять непричастного человека в эпизоде 20-летней давности человека? Со слов Харламова, после задержания Вялкова к его подзащитному приходили некие сотрудники правоохранительных органов и просили дать показания на высокопоставленных чиновников из администрации Московской области и федерального правительства.

"В противном случае, его предупредили, что он потеряет весь бизнес", – рассказал юрист, отметив, что его подзащитный опасается за свою жизнь.

Харламов убежден, что его предприниматель пострадал за свой бизнес, а также за отказ от клеветы на высокопоставленных чиновников. Под идеей борьбы с коррупцией за решеткой сидит невиновный человек, законопослушный и порядочный бизнесмен, подчеркнул адвокат. Хочется надеяться, что суд разберется со всеми обстоятельствами дела, и не причастный к делу 20-летней давности человек не будет отбывать незаслуженное наказание.