Украина бьется в истерике из-за перехвата россиянами военного самолета
Полное паники сообщение появилось в Facebook-аккаунте ВМС Украины. Представители украинского военного флота заявили, что российский истребитель "создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины". Они уверяют, что украинский самолет выполнял плановое задание.
Кроме того, ВМС Незалежной доложили о "чрезмерном сближении" 20 сентября российского разведывательного корабля "Приазовье" с украинскими судами на дистанцию 370 метров. Это вызвало у Киева страх из-за создания "крайне опасной ситуации".
Известно и то, что 22 сентября украинские корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" вошли в экономическую зону России у берегов Крыма. На следующий день они прошли под Крымским мостом. Суда направляются в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.
Украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - вышли в Азовское мореhttps://t.co/RvhnWcFesd pic.twitter.com/bsF59PiuTX— UAportal (@AportalU) 23 сентября 2018 г.
Как писали Dni.Ru, украинские суда были взяты под сопровождение кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ. Любая внештатная ситуация была полностью исключена, поскольку за действиями украинских моряков внимательно наблюдала российская сторона.
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