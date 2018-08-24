Как бороться с осенней депрессией

В столичном департаменте здравоохранения сообщили о приближении сезонной хандры. Главный специалист по психологическому здоровью ведомства Георгий Костюк рассказал об этом психологическом состоянии.

По его словам, в течение года существуют два периода обострений: весна и осень. Специалист связывает осеннюю депрессию с дефицитом солнца и увядшей листвой.

По статистике, в Москве от депрессии страдают около 6% населения. И это только те, кто обращается за помощью к врачам. Однако Георгий Костюк считает, что заболевших намного больше, но признать проблему и лечиться готовы не все.

Единой теории происхождения сезонных аффективных расстройств нет. Все упирается в изменение работы организма из-за дефицита солнечного света.

Публикация от Makemehaha (@syapalakalusha) 22 Авг 2018 в 10:49 PDT

Своим рецептом борьбы с осенней депрессией поделился лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Он отметил, что этому состоянию не подвержены люди, которые любят свое дело.

Певец признался, что у него таких проблем нет. "Мне кажется, что депрессия связана с тем, что люди возвращаются к нелюбимой работе. Поскольку я свои занятия очень люблю и с большим удовольствием встречаю начало нового концертного и театрального сезона, у меня никакой депрессии нет", – цитирует артиста НСН.

Людям же, которые страдают от депрессии, Кортнев посоветовал только поменять отношение к тому, что они делают, или поменять занятие. "Тогда никакой хандры не будет", - заключил музыкант.

Публикация от @ledopallna 4 Авг 2018 в 1:01 PDT

В свою очередь большинство врачей убеждены: для того, чтобы избавиться от хандры, необходимо тщательно проанализировать свой образ жизни и внести полезные корректировки в режим дня. Помочь справиться с депрессивными состояниями могут здоровый сон, правильное питание, физическая нагрузка и оптимизм.