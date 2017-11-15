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Общество

Синоптики дали совет депрессивным москвичам

Фото: GLOBAL LOOK press
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как москвичам справиться с депрессией, которую навевает мрачная осенне-зимняя погода. По словам синоптика, в ноябре стоит как можно активнее себя подбадривать.
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По словам Вильфанда, в последний месяц осени люди достаточно часто страдают от сниженного настроения и упадка сил. "Я уже как-то называл эту погоду депрессивной. Это вообще такой термин устоявшийся: в ноябре очень часто через умеренные широты проходят циклоны, а циклоны – это область пониженного давления. Поэтому говорят, например, о таком термине, как "циклоническая депрессия", – цитирует синоптика "Газета.ru".

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Как объясняет специалист, настроение человека снижается из-за повышенной облачности, недостатка солнца в условиях короткого светового дня. В связи с этим в ноябре стоит особенно внимательно следить за своим эмоциональным фоном. 

"Нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье, например, с детьми играть или с друзьями встречаться", – заявил Вильфанд. 

Синоптик также предупредил, что установившаяся в Москве погода сохранится в ближайшие дни. Жителей столицы ждут осадки в виде мокрого снега или дождя  при нулевой отметке температуры. Кроме того, ожидается гололедица. 

15 ноября 2017, 18:40

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