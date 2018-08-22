Ведущая "России-24" потеряла сознание в прямом эфире

Журналистке телеканала "Россия-24" Дарье Козловой стало плохо во время интервью. Девушка общалась с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Происшествие случилось в центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. Там с 21 по 26 августа проходит форум "Армия-2018".

На последний вопрос телеведущей глава Минпромторга отвечал около минуты. Когда Козлова заканчивала репортаж, она вдруг начала говорить медленнее и подбирать слова.

Затем журналистка пошатнулась, ее поддержал Мантуров, но продолжить эфир она не смогла и упала в обморок. В этот момент видеокамера переключилась на ведущего новостей.

Отрывок эфира опубликовал Telegram-канал mediamsk. Причины, по которым Дарье Козловой стало плохо, неизвестны. Позже в пресс-службе холдинга ВГТРК рассказали, что девушка чувствует себя хорошо. "Упала в обморок, да… Все с ней в порядке, все хорошо. Чувствует себя нормально", – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Стало известно, что антропоморфный робот, представленный Центром Хруничева на форуме "Армия-2018", не смог вступить в диалог с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным – тот прошел мимо. Сейчас робот официально называется "Базовой роботизированной платформой №1".