Бегавший в эфире без трусов политик ушел в отставку (видео)

Американский
сенатор Джейсон Спенсер объявил о своей отставке после скандала в телевизионном
шоу Саши Барона Коэна, сообщает канал CNN. Республиканец покинет свой пост 31
июля. Мужчина в эфире оголился и выкрикивал расистские лозунги.
По предложению ведущего, Спенсер вжился в роль военного и показал, как намерен отвлекать террористов во время боя. При этом сенатор выкрикивал лозунги в отношении чернокожего населения США и снял штаны, оголив зад. Сам комик играл террориста. В конгрессе сочли такие действия Спенсера ужасными и оскорбительными, призвав уйти в отставку.
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