В плохом настроении нашли пользу
Участников разделили на экстравертов и интровертов и предложили выполнить ряд заданий. При этом специалисты оказывали влияние на настроение респондентов.
Лучше всего тесты выполнили экстраверты, находясь в плохом настроении. Ученые доказали: находясь в плохом расположении духа, люди больше сосредоточены на делах и могут лучше расставлять приоритеты, сообщает Personality and Individual Differences.
При этом исследователи подчеркнули, что результат эксперимента относится только к экстравертам. Интровертам, напротив, в плохом настроении работать труднее.
Экстраверты, занятые рутинной работой в тоскливом пейзаже, становятся интровертами.— Юля Радецкая (@juliansavinova) 24 июля 2018 г.
Экстраверт – тип личности человека, который ориентирован вовне, его жизненная энергия направлена на внешний мир. Интроверт в большей степени сосредоточен на своем внутреннем мире и в меньшей степени на внешнем.
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