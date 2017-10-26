На Украине объявили о ракетном ударе по Крыму

Украина готовит ракетную атаку на Крымский полуостров. Об этом заявил командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии Владислав Литвин.

В своем интервью для издания "Апостроф" он отметил, что Киев обладает развитыми ракетными технологиями. По словам Литвина, если армия Незалежной захочет уничтожить военную базу вероятного противника, то у нее есть все необходимые для этого ракетные вооружения. Вероятно, он имел в виду российские военные объекты, находящиеся на территории Крымского полуострова.

При этом еще весной этого года президент Украины Петр Порошенко посетил испытания новейшей украинской ракеты в Одесской области. Она является управляемым вариантом снаряда для реактивных систем залпового огня "Смерч".

Напомним, ранее скандально известный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что вернуть Крым под власть Киева можно только силовым путем. Для этого, сказала она, необходимо, чтобы Украина обладала сопоставимой с Россией военной мощью. "Украина наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной", – добавила она.

В то же время пляски с бубном вокруг уже давно решенного вопроса по поводу статуса полуострова продолжил президент Петр Порошенко. На прошедшем в сентябре форуме "Ялтинская европейская стратегия" глава украинского государства решил создать так называемую группу друзей деоккупации Крыма. Для возвращения полуострова под власть Киева, заявил он, необходимы совместные действия всего мирового сообщества.

Опять нажрался: Порошенко собирается «вернуть Крым» уже в следующем году. pic.twitter.com/rnnCpeoTIv — Александр (@NVKEQtIm5v0f17q) 15 сентября 2017 г.

В правительстве Крыма лишь посмеялись над озвученной Порошенко нелепицей. В Симферополе посоветовали украинскому лидеру завязывать с алкоголем и объективно оценивать окружающую действительность.

По словам вице-премьера республиканского правительства Дмитрия Полонского, идея создать международный клуб "друзей деоккупации" полуострова – провальная. С гораздо большим успехом, отметил чиновник, президент Украины создал бы клуб анонимных алкоголиков. "Чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку", – уточнил Полонский.