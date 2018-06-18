В метро запретили провозить детей в колясках

В Московском метрополитене официально разрешено вести фото– и видеосъемку, но при этом запрещено перевозить детей в колясках и курить электронные сигареты. Как сообщает сетевое издание m24, Минтранс доработал проект правил пользования метро с учетом поступивших замечаний.



Также уточняется размер багажа: он не должен превышать 120 сантиметров по сумме трех измерений – длины, ширины и высоты. Как отмечает издание, в Союзе пассажиров полагают, что правила все еще нуждаются в доработке.

сетевое издание m24.ru