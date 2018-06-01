Звезда сериала "Друзья" уходит с телевидения

Актер Мэтт Леблан, получивший широкую известность после выхода сериала "Друзья", уйдет из автомобильного шоу Top Gear. Артист был ведущим программы в течение четырех сезонов с 2016 года, пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Wrap.
"Работать в Top Gear было очень весело. Однако плотное расписание и связанные с Top Gear путешествия отнимают время у моей семьи и друзей, с чем мне сложно смириться", – объяснил Леблан свой уход.
Голливудская дива рассказала об ужасной боли
Композитор устроился работать баянистом
Актер нестандартно поздравил россиян
Девушку упрекнули в недобросовестном исполнении родительских обязанностей