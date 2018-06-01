Самолет экстренно сел из-за невыносимо вонючего пассажира

Лайнер авиакомпании Transavia Airlines вынужденно сел в португальском аэропорту Фару из‐за неудобств, доставленных одним из пассажиров. От него исходил настолько мерзкий запах, что люди стали жаловаться экипажу на рвоту и обмороки.



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