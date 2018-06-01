Самолет экстренно сел из-за невыносимо вонючего пассажира
Неприятный инцидент произошел во время перелета из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария. Свидетели рассказали, что мужчина, судя по всему, не принимал душ около месяца.
Сначала стюардессы пытались запереть проблемного пассажира в туалетной кабине, однако это не помогло. Капитану лайнера ничего не оставалось, кроме как срочно сесть в ближайшем аэропорту, передает телеканал "360".
После посадки мужчину выпроводили из самолета. А тем, кто стал плохо себя чувствовать из-за резкого запаха, оказали медицинскую помощь.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент для компании Transavia Airlines. До этого у одного из пассажиров во время полета начались приступы метеоризма, что спровоцировало недовольство. Конфликт дошел до драки.Ранее стало известно о пассажире рейса Ростов‐на‐Дону – Тбилиси, который пошутил, что в его ручной клади находится бомба. Отмечается, что мужчину незамедлительно сняли с посадки.
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