Пассажиры-сексисты оскорбили женщину-пилота

"Я даже не буду шутить о женщинах-водителях", – сказал один из пассажиров. Другой добавил, что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа — женщина.

По словам пилота, она давно привыкла к подобным сексистским шуткам, и отреагировала профессионально. Летчица посмеялась и спросила мужчин, как прошел их полет.

Этой историей Ноулсон поделилась в Twitter. Женщина получила поддержку со стороны подписчиков. Она отметила, что не оскорблена и не обескуражена, но ее расстраивает, что кто-то до сих пор придерживается таких взглядов и считает нормальным высказываться таким образом в адрес женщины, сообщает The Independent.

I didn’t get where I am today by listening to these kinds of comments. I’m not offended, I’m not disheartened. I’m saddened by the fact that this is the attitude some still have and think it is ok to make these comments to women.