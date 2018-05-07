На инаугурации Путина случилась неприятность
Во время церемонии в Большом Кремлевском дворце 7 мая Владимир Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Затем зазвучал государственный гимн. В это время над Кремлем должен был подняться президентский штандарт, что и показывали телеканалы.
К сожалению, режиссеру телетрансляции пришлось переключать картинку на зал, где приглашенные пели гимн. Военнослужащим никак не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине.
Картинка на телеэкранах менялась еще несколько раз, однако успешного завершения операции по подъему флага зрители так и не увидели. Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что штандарт был поднят до конца, а то, что было показано по ТВ, – это "впечатление такое, чисто визуальное".
"Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите еще раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", – сказал Хлебников.
Путин вступил в должность президента России в четвёртый раз. #Путин #Кремль #президент #инаугурация pic.twitter.com/VRbkPpylO9— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 7 мая 2018 г.
7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина. Символ президентской власти – штандарт – был поднят над резиденцией президента после принесения главой государства присяги и объявления председателя Конституционного суда Валерия Зоркина о вступлении Владимира Путина в должность.
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