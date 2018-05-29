Почему россияне умирают на работе

Россияне все чаще умирают на работе. Самые частые причины, приводящие к летальному исходу – болезни сердца, алкогольные отравления и самоубийства.



Сотрудники российских компаний зачастую становятся жертвами стрессов и больших нагрузок. По данным статистики, число летальных исходов на рабочем месте за 2017 год возросло по сравнению с предыдущим на 5% – до 2,6 тысячи инцидентов.

Распространенные причины смерти на работе – болезни сердца. 85% расстались с жизнью из-за общих заболеваний, из которых сердечные недуги составляли 75%, а еще 8% – болезни сосудов. 4,26% работников покончили с собой, а 3,38% скончались от алкогольной интоксикации.

В то же время сердечно-сосудистые заболевания уносят больше всего жизней не только в офисах – это наиболее частая причина ухода из жизни по России в целом. Около 40% мужчин в возрасте от 40 до 64 лет страдают от той или иной формы этого недуга. По данным медиков, риск складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение.

39% российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32% смертей ассоциированы с потреблением алкоголя. Эксперты считают, что сократить риски внезапной смерти поможет диспансеризация, пишут "Известия" со ссылкой на данные Роструда.

Эксперты отмечают, что работодатель может значительно повлиять на здоровье своих сотрудников. В его силах улучшить условия труда, максимально сократить уровень физического воздействия на человека – такого, как шум, запыленность, недостаточная освещенность рабочего места. Психологический климат в коллективе также играет большую роль.

