Россиян "обрадовали" бесконечной рабочей неделей
Трудовая неделя, которая начинается 4 июня, окончится для россиян только 9-го числа. Суббота будет обычным рабочим днем.
Информация россиян, возможно, не особо вдохновляет: они еще не отошли от предыдущей длинной недели. Напомним, с 23 по 28 апреля также пришлось трудиться на один день дольше – субботний выходной перенесли на понедельник, 30-е число.
Но не стоит раньше времени расстраиваться – отдых ведь тоже продлят. "Россияне будут отдыхать три дня подряд – с воскресенья, 10 июня по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник", - приводит сообщение Роструда "Мир 24".
День России считается одним из самых молодых государственных праздников. Он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны. Трехдневные выходные отметятся праздничными мероприятиями во всех российских городах. Москвичей ждут концерты, бесплатные экскурсии, фестивали и традиционный фейерверк на Красной площади.
#ДеньРоссии2017— ТАСС (@tass_agency) 12 июня 2017 г.
Заряд хорошего настроения на целый день – в нашем вдохновляющем видео pic.twitter.com/JTmuaGQSQ5
К сожалению, подпортить праздники может погода. По данным синоптиков, 30 мая днем столбики термометров могут показать до плюс 29 градусов. Однако к следующей неделе жара спадет и в Москву придет очень холодный воздух. Уже 1 июня температура будет достигать всего плюс 12 градусов. Далее метеорологи прогнозируют потепление – но с частыми дождями.
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