"Голого" ведущего затравили после появления на шоу

Казус случился в эфире телепрограммы "Доброе утро, Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом. Виной тому стала одежда гостя.

Мужчина посетил шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел очень короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле, со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса.

Пользователи соцсетей отреагировали на неловкое обстоятельство молниеносно. Они сразу начали выкладывать скриншоты эфира с очевидными вопросами про "голого" ведущего, буквально затравив Бена насмешками, сообщает The Sun.

"Кто-то забыл сказать Фоглу, чтобы он надел какие-нибудь штаны?", "Кто-нибудь хочет сказать Бену Фоглу очевидную вещь?" — посмеялись над гостем студии зрители. Через некоторое время и сами ведущие шоу спросили у своего коллеги, как ему удалось получить такой загар на ногах при покорении Эвереста, намекая на длину его шорт. "Я не думал, что вы посадите меня на кресло. Я надеялся сидеть за столом", – попытался выкрутиться из сложившейся ситуации Фогл.

@GMB Did someone forget to tell @Benfogle to put some trousers on today? — Natasha Bates (@NatashaJBates) 22 мая 2018 г.

