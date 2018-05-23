"Голого" ведущего затравили после появления на шоу
Мужчина посетил шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел очень короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле, со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса.
Пользователи соцсетей отреагировали на неловкое обстоятельство молниеносно. Они сразу начали выкладывать скриншоты эфира с очевидными вопросами про "голого" ведущего, буквально затравив Бена насмешками, сообщает The Sun.
Why is @Benfogle on @GMB naked from the waist down!? ������ #Everest2018 #WhatAnAchievement pic.twitter.com/GWG5nNIjxp— Penny Matjasz (@SmileyPenny) 22 мая 2018 г.
"Кто-то забыл сказать Фоглу, чтобы он надел какие-нибудь штаны?", "Кто-нибудь хочет сказать Бену Фоглу очевидную вещь?" — посмеялись над гостем студии зрители. Через некоторое время и сами ведущие шоу спросили у своего коллеги, как ему удалось получить такой загар на ногах при покорении Эвереста, намекая на длину его шорт. "Я не думал, что вы посадите меня на кресло. Я надеялся сидеть за столом", – попытался выкрутиться из сложившейся ситуации Фогл.
@GMB Did someone forget to tell @Benfogle to put some trousers �� on today? ����— Natasha Bates (@NatashaJBates) 22 мая 2018 г.
Ummmm... anyone else wanna tell Ben Fogle the obvious???? @GMB #goodmorningbritain pic.twitter.com/QMw80LJFjB— T H O M (@ThomStroud) 22 мая 2018 г.
Напомним, весной прошлого года звезда британского телевидения, модель, писатель и журналист Кэти Прайс подверглась многочисленным насмешкам своих подписчиков в Instagram. Желая продемонстрировать свою идеальную фигуру, известная телеведущая совсем забыла об окружающем интерьере: в ее доме царил беспорядок, что и вызвало множество негативных комментариев.
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