"Не спал – боялся": новый танк Меркель вызвал смех в России

Модернизация А7V основного немецкого танка Leopard 2 – это провал. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, боевая машина, которую называли "сдерживающим фактором" для России, не идет ни в какое сравнение с новейшими отечественными танками.

По словам аналитика, ничего принципиально нового в очередной модификации немецкого танка нет. "Остается так называемая классическая компоновка, при которой экипаж, боеприпасы, топливо располагаются в одном отсеке", – отметил эксперт. Мураховский отметил, что жизнь экипажа подвергается большой опасности: он может погибнуть в случае пробития брони или возникновения пожара.

Специалист подчеркнул, что бронезащита новой модификации второго "Леопарда" также оставляет желать лучшего, при этом пушка у боевой машины осталась прежней. Мураховский недоумевает: чем же так восхищаются немецкие журналисты, описывая преимущества модернизированной машины?

Военный эксперт отметил, что Россия – единственная страна, которая смогла сделать танк нового поколения, экипаж машины располагается в хорошо защищенной капсуле. "У немцев, в отличие от нас, нет, например, управляемой ракеты, которая запускается через ствол танка", – цитирует его ФАН.

По словам Мураховского, на наших "Армате" и танках предыдущих поколений, в том числе Т-90, все это предусмотрено. "Так что в танкостроении Германия – далеко не передовая страна", – резюмировал аналитик.

Его насмешили немецкие бронемашины, находящиеся в Прибалтике для "сдерживания" России. "Не спал всю ночь – боялся", – пошутил специалист. Видимо, канцлер ФРГ Ангела Меркель переоценила возможности своих вооруженных сил.





Leopard 2 – основной танк бундесвера. По состоянию на 2017 год на вооружении в Германии, Австрии, Швеции, Норвегии и Швейцарии и ряда других стран числится более 2,5 тысячи бронемашин.