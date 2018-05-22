"Не спал – боялся": новый танк Меркель вызвал смех в России
По словам аналитика, ничего принципиально нового в очередной модификации немецкого танка нет. "Остается так называемая классическая компоновка, при которой экипаж, боеприпасы, топливо располагаются в одном отсеке", – отметил эксперт. Мураховский отметил, что жизнь экипажа подвергается большой опасности: он может погибнуть в случае пробития брони или возникновения пожара.
Специалист подчеркнул, что бронезащита новой модификации второго "Леопарда" также оставляет желать лучшего, при этом пушка у боевой машины осталась прежней. Мураховский недоумевает: чем же так восхищаются немецкие журналисты, описывая преимущества модернизированной машины?
Военный эксперт отметил, что Россия – единственная страна, которая смогла сделать танк нового поколения, экипаж машины располагается в хорошо защищенной капсуле. "У немцев, в отличие от нас, нет, например, управляемой ракеты, которая запускается через ствол танка", – цитирует его ФАН.
По словам Мураховского, на наших "Армате" и танках предыдущих поколений, в том числе Т-90, все это предусмотрено. "Так что в танкостроении Германия – далеко не передовая страна", – резюмировал аналитик.
Его насмешили немецкие бронемашины, находящиеся в Прибалтике для "сдерживания" России. "Не спал всю ночь – боялся", – пошутил специалист. Видимо, канцлер ФРГ Ангела Меркель переоценила возможности своих вооруженных сил.
Leopard 2 – основной танк бундесвера. По состоянию на 2017 год на вооружении в Германии, Австрии, Швеции, Норвегии и Швейцарии и ряда других стран числится более 2,5 тысячи бронемашин.
Появилась новая информация о влюбленных
Президент рассказал в фильме о путче 1991-го
Балерина перепутала стриптиз-клуб и праздник для малышей
Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью