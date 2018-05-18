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Экономика

Меркель отшила Трампа ради трубы Путина

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press
Угрозы США в адрес Германии и настойчивые требования Вашингтона прекратить поддержку проекта газопровода "Северный поток - 2" не возымели действия. Правительство ФРГ полно решимости построить трубопровод даже под угрозой экономических санкций со стороны заокеанского союзника.
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В кабинете министров Ангелы Меркель на выпады США ответили просто: мы знаем, что вы ищете рынки сбыта для своего газа, но доставка по трубопроводу из России обойдется гораздо дешевле. Что поделаешь, экономическая целесообразность порой является аргументом посильнее, чем политические обязательства. Тем более что президент США Дональд Трамп за последнее время на фоне одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном испортил отношения даже с ближайшими европейскими союзниками, в том числе с Берлином.

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

По словам министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, немецкое правительство хочет позаботиться о том, чтобы голубое топливо поставлялось в Германию как можно более простым и быстрым маршрутом. И в этом плане строящийся "Северный поток – 2" вне конкуренции.

Поставки танкерами сжиженного газа из Соединенных Штатов через Атлантику будут значительно дороже. Посему, заявил глава германского ведомства, раз США ставят во главу угла собственные интересы, пусть будут готовы к тому, что ФРГ поступит аналогичным образом.

Еще один вариант – украинский газотранспортный маршрут. Пока еще рабочий. Однако с окончанием строительства "второго потока" одряхлевшая ГТС Незалежной станет абсолютно не нужной. К тому же и Москва, и Берлин порядком устали от интриг Киева, который стремится конвертировать свой статус транзитера в политическую выгоду.

"Северный поток – 2" – настоящий кошмар Украины, против которого президент страны Петр Порошенко без устали агитирует на всевозможных международных площадках. Его можно понять: в случае запуска проекта Незалежная потеряет доходы от транзита газа, что, по оценкам экспертов, будет стоить Киеву около 3% ВВП. Для экономики страны, и без того переживающей кризис, это будет колоссальным ударом. И не факт, что Незалежная сможет от него оправиться.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

А проблемы в экономике, как известно, очень быстро могут привести к социальным волнениям и политической нестабильности. Для американцев, использующих Украину в качестве тарана против России, подобное развитие событий крайне нежелательно.

В интересах Вашингтона поддерживать минимальную работоспособность полуживого украинского государства и извлекать из этого политические выгоды в контексте противостояния с Москвой. "Северный поток – 2" может легко разрушить схему, которой американцы пользуются на протяжении четырех лет.

По плану газопровод должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. Пока все идет своим чередом. Недавно его строительство началось на территории Германии. Работы стартовали в городе Лубмин, который расположен в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.

Таким образом, у Трампа все меньше времени на срыв проекта. Очевидно, что Германия и Россия крайне заинтересованы в его реализации. А это значит, что Вашингтону придется поискать более убедительные меры воздействия на строптивый Берлин. Размахивание санкционной дубинкой, которой Соединенные Штаты начали запугивать Меркель, не дало желаемого эффекта.

Автор: Иван Поляков18 мая 2018, 11:31

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