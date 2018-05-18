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Общество

В красивом жесте Путина на встрече с Меркель нашли скрытый смысл

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Эксперты самым внимательным образом изучили букет, который президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время встречи в Сочи. Этот красивый жест должен показать настроенность на успешные переговоры двух лидеров.
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Во время встречи немецкой делегации в Сочи Владимир Путин вручил Ангеле Меркель изящный букет из розовых и кремовых роз, фрезий и других цветов светлого оттенка. Этот очаровательный сюрприз заставил канцлера Германии улыбнуться и, кажется, растопил сердце "железной леди".

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При этом некоторые эксперты уверены, что некий скрытый смысл можно найти не только во вручении букета, но и в том, из каких цветов он состоит. "Розы, как правило, дарят люди, уверенные в себе, что вполне соответствует образу нашего президента", – цитирует РИА ФАН флориста Веронику Воскресенскую. Она напомнила, что еще в Древнем Риме это был цветок, символизирующий мужество, верность долгу и воинскую храбрость.

Немаловажен и оттенок цветов. "Розовые, кремовые и персиковые розы, которые были в букете, подаренном президентом России немецкому канцлеру, означают симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения", – заметила эксперт. Также они указывают на вежливость и учтивость, присущую международным контактам на самом высоком уровне.

Помимо того, кремовые розы могут указывать на совместные значимые события, к которым, без сомнения, относятся переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Фрезии же символизируют доверительные отношению между тем, кто дарит подобные цветы, и тем, кто их получает. Таким образом, букет, подаренный президентом России канцлеру Германии, не только полностью соответствует стандартам встреч подобного уровня, но и выражает нацеленность на успешные для обеих сторон переговоры.

Автор: Геннадий Куприянов18 мая 2018, 17:57
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Все оттенки Ангелы Меркель

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