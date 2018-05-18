В красивом жесте Путина на встрече с Меркель нашли скрытый смысл

Эксперты самым внимательным образом изучили букет, который президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время встречи в Сочи. Этот красивый жест должен показать настроенность на успешные переговоры двух лидеров.

Во время встречи немецкой делегации в Сочи Владимир Путин вручил Ангеле Меркель изящный букет из розовых и кремовых роз, фрезий и других цветов светлого оттенка. Этот очаровательный сюрприз заставил канцлера Германии улыбнуться и, кажется, растопил сердце "железной леди".

При этом некоторые эксперты уверены, что некий скрытый смысл можно найти не только во вручении букета, но и в том, из каких цветов он состоит. "Розы, как правило, дарят люди, уверенные в себе, что вполне соответствует образу нашего президента", – цитирует РИА ФАН флориста Веронику Воскресенскую. Она напомнила, что еще в Древнем Риме это был цветок, символизирующий мужество, верность долгу и воинскую храбрость.

Немаловажен и оттенок цветов. "Розовые, кремовые и персиковые розы, которые были в букете, подаренном президентом России немецкому канцлеру, означают симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения", – заметила эксперт. Также они указывают на вежливость и учтивость, присущую международным контактам на самом высоком уровне.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

Помимо того, кремовые розы могут указывать на совместные значимые события, к которым, без сомнения, относятся переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Фрезии же символизируют доверительные отношению между тем, кто дарит подобные цветы, и тем, кто их получает. Таким образом, букет, подаренный президентом России канцлеру Германии, не только полностью соответствует стандартам встреч подобного уровня, но и выражает нацеленность на успешные для обеих сторон переговоры.