Цветы для Меркель: Запад видит в русских галантных дикарей

Запад забыл, как выглядит настоящий мужчина. Владимир Путин ему это напомнил – оттого и такая бурная реакция на подаренный Ангеле Меркель букет. На встрече президента России и канцлера Германии не было ни малейшего нарушения протокола, уверены эксперты.

Консерватизм России выводит западных "партнеров" из себя. Там искали, к чему бы придраться, и нашли очередной надуманный повод во встрече Путина с Меркель. Жест президента России, подарившего канцлеру ФРГ букет, рассмотрел специалист по этикету, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Соколов.

"Им просто захотелось хоть к чему-нибудь придраться. То, что сейчас пытаются поставить нам в вину, связано не с нарушением этикета. Это укор в наш адрес по-другому поводу: для Запада мы консерваторы, дикие люди. Мы пропускаем женщин вперед, мы говорим им комплименты, мы цветы им дарим! Даже на уровне президента", – отметил эксперт.

Профессор напомнил, что Европа и Америка в своем "феминистическом угаре" всячески подчеркивают отсутствие разницы между мужчиной и женщиной. К примеру, открыв перед дамой дверь, можно схлопотать пощечину – она сочтет это унижением. Соответственно, на Западе пришли к выводу, что Путин проявляет галантность в противовес ему, подчеркивая принадлежность канцлера к слабому полу.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

Соколов напомнил, что в протокольной службе российского президента работают профессионалы, которые ни при каких обстоятельствах не допустили бы серьезного нарушения. Если они одобрили такой жест, значит, это не выходит за рамки принятых правил, пояснил профессор в интервью "МК".

Напомним, что 18 мая президент России принял канцлера Германии в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путин был, как всегда, галантен: он встретил Ангелу Меркель у входа с шикарным букетом кремовых роз и фрезий.