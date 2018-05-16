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Общество

Жилища шимпанзе оказались чище человеческих постелей

Фото: GLOBAL LOOK press/Allen Eyestone
Биологи пришли к выводу, что приматы гораздо чистоплотнее людей. Они заявили, что в "постелях" Шимпанзе меньше бактерий, чем в человеческих кроватях.
прочитано 707 раз

Устраиваясь на ночлег, шимпанзе каждый день создают себе гнездо из веток, покрывая его листьями или травой. Эксперты решили сравнить их с человеческими жилищами.

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"Кровати часто содержат определенный набор организмов, обитающих в помещениях", – говорит ведущий автор работы. По его мнению, треть бактерий попадают на поверхность постелей с наших тел.

Для подтверждения теории эксперты собрали микробиологические пробы в десятках гнезд приматов, передает "Газета.ru". Также при помощи пылесоса они отловили в них насекомых и паукообразных.

Как и ожидалось, микрофлора жилищ близких родственников людей кардинально отличалась от человеческой. Так, биологи нашли у приматов большее разнообразие микроорганизмов. При этом в гнездах обезьян практически не встречались кожные или фекальные бактерии.

Ученые подчеркнули, что их работа демонстрирует роль созданных человеком сооружений в формировании нашего окружения. Они добавили, что попытки создать для себя чистую среду в действительности делают ее менее идеальной.

Автор: Михаил Вштанов16 мая 2018, 15:07

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