Жилища шимпанзе оказались чище человеческих постелей
Устраиваясь на ночлег, шимпанзе каждый день создают себе гнездо из веток, покрывая его листьями или травой. Эксперты решили сравнить их с человеческими жилищами.
"Кровати часто содержат определенный набор организмов, обитающих в помещениях", – говорит ведущий автор работы. По его мнению, треть бактерий попадают на поверхность постелей с наших тел.
Для подтверждения теории эксперты собрали микробиологические пробы в десятках гнезд приматов, передает "Газета.ru". Также при помощи пылесоса они отловили в них насекомых и паукообразных.
Как и ожидалось, микрофлора жилищ близких родственников людей кардинально отличалась от человеческой. Так, биологи нашли у приматов большее разнообразие микроорганизмов. При этом в гнездах обезьян практически не встречались кожные или фекальные бактерии.
Ученые подчеркнули, что их работа демонстрирует роль созданных человеком сооружений в формировании нашего окружения. Они добавили, что попытки создать для себя чистую среду в действительности делают ее менее идеальной.
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