Ученые отчитались о создании гибрида человека и обезьяны

Американский ученый выдвинул безумную теорию. Гордон Гэллап утверждает, что почти 100 лет назад на свет появился гибрид человека и обезьяны.

По данным специалиста, в 1920 году биологам удалось оплодотворить яйцеклетку шимпанзе спермой неизвестного донора. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на издание Science Alert, Гэллап уверен, что эксперимент его коллег прошел успешно и на свет появился получеловек-полуобезьяна. Отсутствие документов, подтверждающих его теорию ученый объясняет тем, что эксперимент был засекречен.

Сам он получил данные о таинственном опыте от работавшего над проектом профессора. Гэллап не стал раскрывать его имя. Корме того, ученый рассказал, что упоминаний о рождении гибрида человека и обезьяны не осталось еще и потому, что работавшие над проектом биологи из соображений этики решили усыпить полукровку.

Стоит отметить, что к заявлению Гордона Гэллапа следует относиться скептически. Несмотря на то, что на сегодняшний момент генная инженерия позволяет получить получеловека-полуобезьяну, ученые выражают сильные сомнения, что почти сто лет назад наука была способна на такое. Как отмечают биологи, простого осеменения яйцеклетки шимпанзе человеческой спермой недостаточно для того, чтобы на свет появилось гибридное потомство.

Эволюционный психолог Гордон Гэллап, который сейчас работает в Университете Штата Нью-Йорк в Олбани, стал известен в научном мире после того как в 1970 году провел тест, с помощью которого доказал, что гориллы, шимпанзе, касатки и муравьи способны понимать, что их отражение – это не другое животное, а их собственное отражение.

Теперь специалисты использую зеркальный тест Гэллапа как главный индикатор самосознания у животных. Кроме того, в человеческой психологии возникло понятие "зеркальной фазы" у детей. Малыши начинают понимать, что их отражение это не другой ребенок, а они сами приблизительно в 1,5 года.