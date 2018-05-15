Севастополь внезапно "вернули" Украине

Министерство культуры Франции изменило на своем официальном сайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало, что город Крымского полуострова входит в состав Украины.

Французы создали карту, на которой указали учреждения культуры, участвующие в международной акции "Ночь музеев – 2018". В список вошел и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого.

Первоначально на сайте ведомства указывалось, что он находится в России. Позже адрес изменился: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина.

Инцидент прокомментировал политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин. По его мнению, в том, что западные власти путаются, считая полуостров то украинским, то российским, нет ничего удивительного.

Эксперт пояснил: официально на Западе считают, что полуостров украинский, но фактическое признание того, что Крым – часть Российской Федерации, постоянно расширяется, передает РИА ФАН. По словам политолога, сотрудничающим с Крымом международным организациям порядком надоела "эта шизофрения".

Dni.Ru писали о том, что в Сети появился ролик, как один из первых автомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировал события вокруг.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина, Евросоюз и США отказались признать его результаты.