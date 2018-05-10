Евросоюз признал Крым российским

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Четверг 10 мая
Лента новостей
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
14:58
Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид
14:47
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала
14:46
К чему снится море
14:34
Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
14:31
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
14:31
Кто возглавит Счетную палату
14:28
"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном
14:24
Компьютеры и гаджеты со скидкой
14:20
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
14:19
В Москве эвакуировали ТЦ "Метрополис"
14:14
Рецепт полезного зеленого смузи
14:04
Знаменитый российский режиссер умер в реанимации
14:03
Названы самые популярные в мире автомобили
13:56
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
13:45
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
13:37
"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
13:34
Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило
13:30
России выставили круглый счет за Крым
13:21
Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО
13:12
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
13:11
Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
13:09
Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
13:00
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
12:59
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
12:43
Из родившей Миддлтон сделали дойную корову
12:40
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
12:30
Как не попасть в сети альфонса
12:13
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал
12:04
На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор (видео)
11:56
Запад нервно подергивается после Парада Победы
11:46
Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой
11:45
В московском ресторане появились редкие гады
11:33
Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина
11:30
Сварливый сосед накинулся на Лолиту Милявскую
11:28
В Подмосковье малыш утонул в яме с водой
10:54
Крымский мост отказались запускать без Путина
10:53
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
10:49
Молодой певец покорил вдову Хворостовского
10:37
По Москве ударят заморозки
10:15
Пенсионный возраст пошел на взлет
09:39
"Чуть не затоптали": ветеран о чудесном спасении Путиным
09:27
Орлову просят не показывать интимные фото с Задорновым
09:12
Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже
09:03
Жуткие кадры с места бойни в сибирском колледже
08:51
Самойлова приготовила сюрприз на "Евровидении" после откровений о Пугачевой
08:48
Под Новосибирском затравленный студент расстрелял детей из винтовки
08:35
Защитили фашистов: на Украине разразился скандал в День Победы
08:30
Россиянам запретят жарить шашлыки
08:20
Наследный герцог Фридрих разбился в жуткой аварии
08:02
В Новосибирской области студент устроил бойню и умер
17:56
США ввели новые санкции против России
17:52
В Петербурге умер бард Тальковский
17:41
Под Москвой пьяная женщина протаранила шесть машин
17:30
Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
17:02
"15 лет вместе": Волочкова поразила данными о любимом мужчине
16:22
Москвич пострадал при взрыве бутылки с жидкостью для розжига
16:02
Друг Тарасова публично унизил Бузову
15:34
В Москве автобус протаранил столб
15:12
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
14:54
"Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция.
14:38
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
13:38
Циничный Дроботенко делает деньги на трагедии Джигарханяна
13:08
Российских журналисток выгнали с Украины
12:56
Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой
12:32
Сильный поступок: Путин почтил ветерана после казуса с охраной
12:13
Почему важно праздновать День Победы
12:10
В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
11:33
Дайнеко внезапно сошлась с бывшим мужем
11:03
Путин взбудоражил трогательной речью на Параде
10:58
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
10:45
В Подмосковье расстреляли мужчину
10:27
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
10:14
В День Победы Порошенко смешал с грязью Россию
09:54
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
09:19
Тутберидзе наивно ждет букет от беглянки Медведевой
07:22
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
23:19
Умер посол России в Португалии
23:15
Израиль нанес удар по Сирии
21:59
Садальский припомнил "мотористу" Мутко скандал с мельдонием
21:39
"Аршавин локти кусает": россияне ошалели от сексуальности Барановской
21:31
Звезда порно и автор хита Бузовой удивили выходкой к Дню Победы
21:04
На гея-покровителя Медведевой набросились в Канаде
20:31
Лазарев неожиданно женился в Грузии
19:56
Ювелир травит близких Баталова
19:29
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера
19:09
В Москве задержали известного бизнесмена
19:01
Босая Анисина пустилась в пляс после победы в войне за наследство
19:00
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
18:36
Панин и Костюшкин в один голос прокричали о бурной ночи
18:29
Испуганный Порошенко готовит провокацию на 9 Мая
17:58
Путин дал зеленый свет премьеру Медведеву
17:56
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
17:51
Володин: В политике необходимо находить компромисс
17:38
Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина
"Аршавин локти кусает": россияне ошалели от сексуальности Барановской
Политика

Евросоюз признал Крым российским

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинским компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.

Продолжение: Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном

прочитано 3626 раз

По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, требуя компенсации, в Киеве отказываются признавать тот факт, что Крым – это Россия. "Если Украина, как государство, считает, что Крым – временно утраченная территория, то за что тогда платить?" – цитирует аналитика RT.

ПО ТЕМЕ

России выставили круглый счет за Крым

Обезумевшая без газа Украина грозит войной России

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Эксперт утверждает, что требование компенсаций для украинских компаний – шаг к признанию полуострова территорией России. "Думаю, что Россия платить ничего не будет, наверняка будет обжаловать", – добавил Симонов.

На работу "Газпрома" вердикт суда в Гааге также не повлияет, полагает аналитик. По его словам, активы, которые были национализированы в Крыму после воссоединения с Россией, не являются собственностью компании.


Стоит отметить, что решение суда фактически означает признание исторического воссоединения самой Европой. Чиновники ЕС на словах продолжают отрицать референдум 2014 года, называя Крым и Севастополь оккупированными территориями. Тем не менее активность европейских бизнесменов, а также решение суда в Гааге, по сути, означает негласное признание того, что Крым – это Россия.

Напомним, "Нафтогаз" оценивает свой ущерб от событий 2014 года в восемь миллиардов долларов. В свое время компания владела на полуострове предприятием "Черноморнефтегаз". Оно разрабатывало месторождения энергоносителей в Черном и Азовском морях. После исторического воссоединения полуострова с Россией его имущество было национализировано и вошло в уставный капитал новой компании – крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Автор: Иван Поляков10 мая 2018, 15:09

Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

Нахальная Андреева вышвырнула Клейменова из своего кресла
Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса
Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала

Проишествия

В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Шоу-бизнес

Молодой певец покорил вдову Хворостовского

По словам артиста, такое признание было его мечтой
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина

Лихая пианистка спелась с артистом
Шоу-бизнес

Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем

Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной жены
Шоу-бизнес

"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала

Актер находится в Ирландии

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

Спорт

Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru