Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинским компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.

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По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, требуя компенсации, в Киеве отказываются признавать тот факт, что Крым – это Россия. "Если Украина, как государство, считает, что Крым – временно утраченная территория, то за что тогда платить?" – цитирует аналитика RT.

Эксперт утверждает, что требование компенсаций для украинских компаний – шаг к признанию полуострова территорией России. "Думаю, что Россия платить ничего не будет, наверняка будет обжаловать", – добавил Симонов.

На работу "Газпрома" вердикт суда в Гааге также не повлияет, полагает аналитик. По его словам, активы, которые были национализированы в Крыму после воссоединения с Россией, не являются собственностью компании.

Стоит отметить, что решение суда фактически означает признание исторического воссоединения самой Европой. Чиновники ЕС на словах продолжают отрицать референдум 2014 года, называя Крым и Севастополь оккупированными территориями. Тем не менее активность европейских бизнесменов, а также решение суда в Гааге, по сути, означает негласное признание того, что Крым – это Россия.

Напомним, "Нафтогаз" оценивает свой ущерб от событий 2014 года в восемь миллиардов долларов. В свое время компания владела на полуострове предприятием "Черноморнефтегаз". Оно разрабатывало месторождения энергоносителей в Черном и Азовском морях. После исторического воссоединения полуострова с Россией его имущество было национализировано и вошло в уставный капитал новой компании – крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".