России выставили круглый счет за Крым

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили в украинской компании "Нафтогаз".

"Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", – говорится на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

"Нафтогаз" подал иск против России в Гаагский суд в 2016 году. Компания потребовала возместить убытки от потери активов на полуострове после 2014 года. По словам коммерческого директора предприятия Юрия Витренко, общая сумма ущерба превысила восемь миллиардов долларов.

Главным активом украинской компании в Крыму было до 2014 года предприятие "Черноморнефтегаз", которое занималось разработкой месторождений углеводородов на шельфе Черного, а также в акватории Азовского морей. После исторического воссоединения полуострова с Россией его имущество было национализировано и вошло в уставный капитал новой компании – крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Вопрос энергоносителей для нынешней Украины стоит особенно остро. Киев уже давно не находит себе места из-за реализации Россией масштабного проекта газопровода в Германию "Северный поток – 2". Он пройдет по дну Балтийского моря.

Новый маршрут транспортировки голубого топлива создает серьезные проблемы для Незалежной, которая лишается статуса страны-транзитера, а значит, всех связанных с ним преференций. Власти Украины крайне нервно реагируют на подобную перспективу, периодически призывая европейских лидеров отказаться от совместного проекта с Россией.

В немецком Лубмине начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода "Северный поток — 2", сообщил представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG. pic.twitter.com/L9EDb4DQDj — Обозреватель: Россия (@obzorRUSS) 4 мая 2018 г.

Но, невзирая на истеричные крики из Киева, реализация проекта продолжается. Недавно газопровод начали строить непосредственно на территории Германии. Работы стартовали в городе Лубмин, который расположен в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.

Строители закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического обслуживания. При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового газопровода выдала Финляндия.