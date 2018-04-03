Студент сделал тостер из мертвого кролика
Студент-дизайнер изготовил тостер в честь Пасхи. Парень отметил, что тостер идеально работает, но является пожароопасным.
"Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!" – подписал видео Девани. Таксидермист стал известным в 2017 году, когда начал продавать пеналы, сделанные из мертвых крыс.
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