Российского телеведущего отправили в колонию за обман

В Москве суд признал виновным в мошенничестве бывшего ведущего телепрограммы "Суд идет" Владимира Резника (Орешникова). Учитывая, что шоумен ранее был замешан в подобных делах, он получил серьезный срок.



Резник полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его дело рассматривалось в упрощенном порядке. Однако избежать сурового наказания ведущему не удалось. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Свое решение суд пояснил тем, что Резник уже был осужден за мошенничество. А новые эпизоды преступной деятельности расценены как рецидив, что ужесточает наказание.

Владимир Резник (тогда он носил фамилию Орешников) был довольно известным адвокатом. Он представлял обвиняемых по громким делам, являлся ведущим телевизионного шоу "Суд идет" на канале "Россия". В октябре 2011 года Резника задержали, передает "Росбалт".

В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник – фигурант уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое вела ФСБ. Слободяник заявил, что адвокат запросил у него 20 миллионов рублей, чтобы он остался в деле в качестве свидетеля.

Мужчина выплатил заявленную правозащитником сумму, но ему все равно предъявили обвинения. Тогда Резник стал требовать у клиента еще 500 тысяч рублей за то, чтобы экспертиза признала его невменяемым. После этого Слободяник обратился с заявлением в Следственный комитет, при получении денег адвокат был задержан.

Тверской суд признал телеведущего виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. Кроме того, в ходе слушаний выяснилось, что у Резника был поддельный диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса члена адвокатской палаты Московской области.

В 2013 году мужчина вышел на свободу и сменил фамилию на Резника. Телеведущий получил новый диплом о высшем юридическом образовании, а потом стал адвокатом Тюменской областной коллегии. После этого правозащитник принялся по старой схеме работать с клиентами.