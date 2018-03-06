Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова

Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.

Вениамин Б. специально приехал из Израиля, чтобы принять участие в программе, посвященной загадке перевала Дятлова. Он прошел проверку на детекторе лжи в прямом эфире. По словам Вениамина, в 1959 году он служил в системе охраны Ураллага. Мужчина утверждает, что лагерное начальство поручило ему сопровождать группу Дятлова на последнем участке пути.

В программе принял участие и радиолюбитель Валентин Дегтерев, который много лет ведет собственное расследование гибели туристов. Он признался, что во время эфира "испытал легкий шок".

В своем блоге Дегтерев сравнил сведения, сообщенные Вениамином, с тем, что было известно, в том числе с официальными данными. Действительно, группа Дятлова перед трагедией останавливалась в поселке Вижай, где располагались лагеря особого режима. Поселенцы, судя по дневникам дятловцев, встретили туристов радушно. И Вениамин Б. сказал правду о том, что группа покинула поселок спустя пару дней, отметил радиолюбитель.

Нестыковки в рассказе так называемого последнего свидетеля появляются дальше. По словам Вениамина, командир отправил его вместе с лошадью и ямщиком сопроводить группу Дятлова до поселка Второй Северный рудник. В уголовном деле указано, что в заброшенном поселке никто не проживал.

Вениамин утверждает, что группа шла пешком. На самом деле туристы шли на лыжах – это видно и на фотографиях, о существовании которых проводник, видимо, не догадывался. Кроме того, в районе поселка Второй Северный рудник у туристов была одна лошадь, а не две, как заявил Вениамин.

Далее хромает официальная версия. Со слов Вениамина, он привел дятловцев к жилищу манси по имени Андрей. Человек этот в то время был известен, и в одной из передач выступал его родственник. А в материалах дела сказано, что в поселке никто не живет. Дегтерев уверен: это ложь.

В поселке жили несколько человек, они даже сфотографированы группой Дятлова. Но радиолюбитель уверен, что это были не манси. Скорее всего, там обитали лесозаготовители или геологи. Записи о них в дневниках туристов были уничтожены следователями по указанию свыше, считает Дегтерев. Он полагает, что туристов убили жители заброшенного поселка – по всей видимости, нелегальные старатели, которые утаили от государства какое-то доходное месторождение, передает РЕН ТВ.