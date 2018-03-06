Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Вторник 6 марта
Лента новостей
14:37
Найдены новые опасности диабета
14:33
Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области
14:28
Бузова гробит здоровье ради мамы
14:21
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
14:06
Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места
13:57
Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
13:54
Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
13:43
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
13:30
Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты
13:28
На месте Московского судоремонтного завода построят жилье
13:16
Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное
13:14
Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
12:50
Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве
12:44
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
12:41
Названы самые водостойкие смартфоны
12:25
Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов
12:23
Гостиницу в Олимпийском проезде откроют к ЧМ-2018
12:12
Как выбрать букет на 8 Марта
12:02
Что у него в трусах: тощего Билана обвинили в разврате
12:02
"ЕР" сверила часы с муниципалитетами
12:01
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
11:56
Под Москвой трое приезжих избили охранника магазина
11:47
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
11:26
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
11:22
Малиновский после гей-скандала показал свою девушку
11:09
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
10:54
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
10:45
Располневшая Алина Кабаева прячет живот
10:35
Мазур из-за угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна
10:31
Москвичам разрешили бесплатно парковаться в центре
10:24
Интернет заменил россиянам секс и водку
10:21
Россиянин поскандалил с женой в такси и задушил ее
10:08
Почему девелоперы выбирают генподрядные организации
10:05
Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой
09:29
В Подмосковье застрелили спонсора хоккейного клуба
09:18
Певица Сати Казанова ждет ребенка
09:18
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
09:07
Убивший 19 женщин полицейский из Новосибирска умрет в тюрьме
08:41
Под Москвой мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал
08:41
Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам
08:37
После рождения сына Дапкунайте оформила развод
08:28
Наркоман убил мать Элины Мазур
08:21
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России
23:26
Назван лучший ресторан морской кухни
22:11
В Турции незаконно задержали четверых россиян
21:58
Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину
21:55
Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде
21:18
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
21:12
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
20:48
В центре Донецка взорвался автомобиль
20:39
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
20:19
К чему снится кошка
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
19:06
78-летний Виторган заплакал при родах жены
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
Медведева пошла по пути Липницкой и бросила Тутберидзе
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
17:22
Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:13
Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:43
Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:39
Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:13
Захарова предсказала Украине страшный конец
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:36
Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий
14:34
Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:30
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
14:10
Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
13:12
"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы
12:58
Ученые: Лишь одна страна переживет зомби-апокалипсис
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Собчак поймали на лжи после нападения
Общество

Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.
прочитано 2407 раз

Вениамин Б. специально приехал из Израиля, чтобы принять участие в программе, посвященной загадке перевала Дятлова. Он прошел проверку на детекторе лжи в прямом эфире. По словам Вениамина, в 1959 году он служил в системе охраны Ураллага. Мужчина утверждает, что лагерное начальство поручило ему сопровождать группу Дятлова на последнем участке пути.

ПО ТЕМЕ

Найден убийца группы Дятлова

Новый поворот в деле группы Дятлова

В программе принял участие и радиолюбитель Валентин Дегтерев, который много лет ведет собственное расследование гибели туристов. Он признался, что во время эфира "испытал легкий шок".

В своем блоге Дегтерев сравнил сведения, сообщенные Вениамином, с тем, что было известно, в том числе с официальными данными. Действительно, группа Дятлова перед трагедией останавливалась в поселке Вижай, где располагались лагеря особого режима. Поселенцы, судя по дневникам дятловцев, встретили туристов радушно. И Вениамин Б. сказал правду о том, что группа покинула поселок спустя пару дней, отметил радиолюбитель.

Нестыковки в рассказе так называемого последнего свидетеля появляются дальше. По словам Вениамина, командир отправил его вместе с лошадью и ямщиком сопроводить группу Дятлова до поселка Второй Северный рудник. В уголовном деле указано, что в заброшенном поселке никто не проживал.

Вениамин утверждает, что группа шла пешком. На самом деле туристы шли на лыжах – это видно и на фотографиях, о существовании которых проводник, видимо, не догадывался. Кроме того, в районе поселка Второй Северный рудник у туристов была одна лошадь, а не две, как заявил Вениамин.

Далее хромает официальная версия. Со слов Вениамина, он привел дятловцев к жилищу манси по имени Андрей. Человек этот в то время был известен, и в одной из передач выступал его родственник. А в материалах дела сказано, что в поселке никто не живет. Дегтерев уверен: это ложь.

В поселке жили несколько человек, они даже сфотографированы группой Дятлова. Но радиолюбитель уверен, что это были не манси. Скорее всего, там обитали лесозаготовители или геологи. Записи о них в дневниках туристов были уничтожены следователями по указанию свыше, считает Дегтерев. Он полагает, что туристов убили жители заброшенного поселка – по всей видимости, нелегальные старатели, которые утаили от государства какое-то доходное месторождение, передает РЕН ТВ.

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2018, 11:01

комментарии

Политика

Трамп закатил истерику после слов Путина
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
Госдума обеспечит реализацию послания президента
Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
Бузова гробит здоровье ради мамы
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
Юная красотка Кафельникова показала все

Проишествия

Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева

Lifestyle

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Что читают женщины
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась

Бывшая жена Джигарханяна обозвала врагов
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова ждет ребенка

Говорят, артистка находится на раннем сроке

Шоу-бизнес

Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова

Пианист показал свои игрища с ведущим
Шоу-бизнес

У Киркорова объявился рожденный любовницей сын

Родство предстоит определить с помощью ДНК-экспертизы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"

Спорт

Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России

Регионы

Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru