Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни

"Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло, покупателем оказался сотрудник полиции.

Участница конкурса красоты и ее подруга решили подзаработать. Предприимчивые барышни рассчитывали передать знакомую 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации в одну из стран Ближнего Востока. За живой товар дамы попросили полтора миллиона рублей. Клиента они нашли через социальные сети, к счастью, "приобрести" девушку захотели сотрудники Следственного комитета. Горе-предпринимательницы назначили встречу в столичном аэропорту Домодедово, где и были арестованы, сообщает Life.ru.

Организатором бизнеса является 22-летняя уроженка Владимира, четверокурсница Российского университета физкультуры и спорта, мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка одна воспитывает годовалую дочь. Ее подельнице 19 лет, известно, что она студентка МАИ. Личность несостоявшейся рабыни не раскрывается в интересах следствия.

Напомним, что менее месяца назад Dni.Ru освещали случай, связанный с сексуальной несвободой. Преступником оказался сотрудник правоохранительных органов. Подмосковный полицейский вместе с другом похитил 32-летнюю женщину прямо у ее дома. Он дважды ударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического пистолета. Злоумышленники требовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. Страж порядка и его друг по очереди насиловали несчастную. Через некоторое время женщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядом с мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, что поимка девушки была спецоперацией. Спустя два месяца после порабощения один из похитителей сделал пленнице предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.