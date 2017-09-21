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Общество

Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press/KCNA
Бежавшая из Северной Кореи девушка рассказала об извращениях лидера КНДР Ким Чен Ына. Она является дочерью бывшего приближенного к главе государства генерала.
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26-летняя Хи-Йон поделилась воспоминаниями о жизни в Северной Корее. Она смогла бежать из страны вместе с мамой и младшим братом, после того как ее отец умер от алкоголизма. Чтобы выехать из страны, семье пришлось дать взятки на сумму около семи тысяч долларов. Сейчас они живут в Сеуле. Из тайной квартиры она согласилась поговорить с журналистами Mirror.

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Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка

По ее словам, Ким Чен Ын заставляет детей смотреть на расстрелы. Девушка сама была свидетельницей казни музыкантов, которых поймали за просмотром порно. Она говорит, что тогда на кровавое зрелище согнали десять тысяч детей: "Нам приказали покинуть школу и отправиться в Военную академию Пхеньяна. Музыканты были уже там. Они были связаны и прикованы к стволам зенитных пушек. Они стреляли по очереди, чтобы вся толпа успела увидеть экзекуцию".

Кроме того, по словам беженки, Ким Чен Ына ублажает целая армия несовершеннолетних наложниц. По всей стране в школах отбирают красивых девочек, которые отправляются в сексуальное рабство в Пхеньян. Там подростки живут как в гареме, подавая еду хозяину, делая массаж и удовлетворяя его сексуальные фантазии.

Обед лидера Северной Кореи обходится стране в несколько тысяч долларов. Любимое блюдо диктатора – суп из ласточкиных гнезд, который ему специально привозят из Китая. Кроме того, Ким Чен Ын любит черную икру. 

При этом вся страна живет за гранью нищеты. Жители КНДР до сих пор не оправились от страшного голода 11995-1999 годов, когда от недоедания погибли по меньшей мере десять тысяч человек. Самые смелые оценки же говорят о страшной цифре – три миллиона жизней.

Девушка вспомнила внушающее страх поведение Ким Чен Ына: "Все должны были быть максимально лояльны лидеру, иначе будут казнены". Он зомбировал свой народ и держит его в страхе, каждый день ставя жизнь всего населения на карту своих политических амбиций, угрожая ядерной войной США.

По словам Хи-Йон, у диктатора по всей стране разбросаны роскошные особняки, в которых он проводит время. Ким Чен Ын постоянно переезжает из одной тайной резиденции в другую, опасаясь покушения. Беженке довелось увидеть одно такое убежище. Она отметила, что это был роскошный особняк с бассейном, фонтанами и невероятно красивым садом.  

Автор: Михаил Войцеховский21 сентября 2017, 10:53

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