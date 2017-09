Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына

26-летняя Хи-Йон поделилась воспоминаниями о жизни в Северной Корее. Она смогла бежать из страны вместе с мамой и младшим братом, после того как ее отец умер от алкоголизма. Чтобы выехать из страны, семье пришлось дать взятки на сумму около семи тысяч долларов. Сейчас они живут в Сеуле. Из тайной квартиры она согласилась поговорить с журналистами Mirror.

По ее словам, Ким Чен Ын заставляет детей смотреть на расстрелы. Девушка сама была свидетельницей казни музыкантов, которых поймали за просмотром порно. Она говорит, что тогда на кровавое зрелище согнали десять тысяч детей: "Нам приказали покинуть школу и отправиться в Военную академию Пхеньяна. Музыканты были уже там. Они были связаны и прикованы к стволам зенитных пушек. Они стреляли по очереди, чтобы вся толпа успела увидеть экзекуцию".

Кроме того, по словам беженки, Ким Чен Ына ублажает целая армия несовершеннолетних наложниц. По всей стране в школах отбирают красивых девочек, которые отправляются в сексуальное рабство в Пхеньян. Там подростки живут как в гареме, подавая еду хозяину, делая массаж и удовлетворяя его сексуальные фантазии.

Обед лидера Северной Кореи обходится стране в несколько тысяч долларов. Любимое блюдо диктатора – суп из ласточкиных гнезд, который ему специально привозят из Китая. Кроме того, Ким Чен Ын любит черную икру.

