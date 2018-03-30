Как помочь пережившим трагедию

Людям, потерявшим близких или спасшимся во время страшного пожара в "Зимней вишне", нужна поддержка. Но тут главное – не перестараться и не навредить, предупреждают психологи. В первую очередь пострадавшим нужно, чтобы кто-то просто был рядом, говорят специалисты.

Люди в горе зачастую закрываются от внешнего мира. Они погружаются в ужас, замыкаются в своих переживаниях, не желают общаться. Самое лучшее, что можно сделать близким в такой ситуации, – просто быть рядом.

Если человек допускает контакт, можно его держать за руку, обнимать, поглаживать. По словам психолога Олеси Емельяновой, горе, как бы странно это ни звучало, – единственный способ справиться с утратой. Нельзя отгоревать вместо кого-то, как бы ты его ни любил и ни пытался сберечь. Но можно пройти этот путь вместе с ним.

Отвлечь от горя невозможно – такие попытки только повредят пострадавшему. Главное – дать возможность выхода любым эмоциям. Если горюющий говорит – пусть говорит, если воет – пусть воет, а молчит – значит, нужно помолчать. Если хочет дать выход гневу, начинает критиковать – позвольте ему это делать. Никто не может успокоить человека – ни профессиональный психолог, ни сочувствующий человек, пока горе не пройдет все этапы.

Есть, по словам Емельяновой, и практические упражнения, которые помогут улучшить состояние. У людей, переживающих трагедию, стрессовое дыхание – они дышат поверхностно, замирают. Им можно предложить вместе подышать. Для этого нужно правую руку положить на живот, чтобы большой палец был в районе пупка, а левую – на грудь. Обязательно заземлить ноги: поставить стопы на пол, если человек сидит, или прижать их к поверхности, согнув ноги, если человек лежит. Вдыхать воздух животом, а выдыхать грудью. Упражнению надо посвящать десять минут в день.

При этом сочувствующим надо подумать и о себе. Человеку свойственно желание держать все под контролем. Ему кажется, что. следя за всеми новостями, он сможет обеспечить свою безопасность, но это иллюзия. После пережитого шока лучше минимизировать поступление информации, в первую очередь – отключить социальные сети.

От обилия негативной информации психика еще больше травмируется. Лучше энергию и время, которые тратятся на мониторинг соцсетей, посвятить семье. К примеру, проводить ребенка в школу, прочитать книгу или просто побыть рядом с близкими, пишет "Газета Кемерово".