Москва спасла мир от ядерной войны после агрессии Лондона

Официальный ответ российской стороны на высылку отечественных дипломатов из Великобритании и сопровождающие это скандальные заявления британских политиков заставила многих экспертов говорить о хорошей выдержке и высоком профессионализме принимающих решения лиц. Британские же управленцы, отмечают специалисты, подталкивают мир к началу глобальной войны на уничтожение.

Своими бездоказательными обвинениями в адрес России и ее руководства. а также откровенно хамскими выпадами, британские политики провоцировали Москву и даже предоставили ей легитимный повод начать полномасштабную войну. "Реакция России еще довольно мягкая и сдержанная, потому что где-то в веке XVIII-XIX это могло быть воспринято и как казус белли (формальный повод для объявления войны. – Прим. ред.)", – цитирует РИА ФАН ведущего Владимира Соловьева.

Открытое боестолкновение не заставило бы себя долго ждать, тем более, что британские подразделения в составе войск НАТО активно принимают участие в различных операциях Альянса по всему миру. А, согласно уставу военного блока, вступающий в войну с кем-либо один из его членов автоматически втягивает туда всех остальных. Применение ядерного оружия при подобном сценарии развития глобального конфликта не заставило бы себя долго ждать.

Однако такого развития события позволил избежать высокий профессионализм российской стороны. "Я могу удивиться нашему потрясающему чувству самообладания и выдержки. Но в очередной раз понимаю, насколько прав Сергей Викторович Лавров в своих точных, хотя иногда и очень поэтических высказываниях о наших партнерах", – заметил Владимир Соловьев.

МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов



Счастливой дороги. И поцелуйте Терезочку, если не противно :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 17 марта 2018 г.

Напомним. 17 марта посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему вручили с ответными шагами российской стороны. 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве объявляются персонами нон грата. На то, чтобы собрать вещи и покинуть страну, им дается одна неделя. Кроме того, отзывается согласие на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Британский совет в России прекращает свою деятельность.

Более того, российские дипломаты предупредили своих британских коллег, что оставляют за собой право на принятие других ответных мер. Эксперты высоко оценили этот комплекс мер. Они отметили, что он демонстрирует жесткий и холодный ответ на агрессию и хамство Лондона.