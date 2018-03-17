На Украине "утопили" Крым в Черном море

В эфире телеканала "UA:Перший" продемонстрировали странную карту. Российский полуостров на ней отсутствовал как таковой.

С того момента, как жители Крыма подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией и полуостров вошел в состав страны, украинцы стали пристально следить за картами региона. Если кто-то отражал объективные границы, при которых республика была включена в состав России, они тут же поднимали скандал. В иных случаях с удовольствием демонстрировали очерченные контуры.

Примечательно, что инциденты, связанные с отображением полуострова, часто возникали и на самой Украине. Однако такой картинки, которую выдал телеканал "UA:Перший", зрители не видели никогда. На карте, показанной в эфире, полуостров отсутствовал как таковой, словно он целиком погрузился на дно Черного моря.

"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", – на своей странице в Facebook прокомментировала произошедшее журналист Галина Плачинда.

Позже телеканал извинился за произошедшее и объяснил странную картинку техническим сбоем. Дескать, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма, передает РИА Новости.

Отметим, у пользователей Сети свое мнение о том, почему карта была нарисована именно так. Некоторые предположили, что украинцы так и не смогли смириться с потерей полуострова и теперь вовсе стараются вычеркнуть факт его существования из своего сознания.

Напомним, референдум в Крыму состоялся в марте 2014 года. За воссоединение с Россией тогда проголосовали 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. Несмотря на мощнейшее давление международного сообщества и попытки ущемления прав живущих на полуострове россиян из-за границы, своего мнения с тех пор они не изменили.