Параноика Чичваркина выследили шпионы-гопники из деревни

Бежавший из России в Англию предприниматель и бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин заявил, что за ним велось наблюдение спецслужбами. Бизнесмен убежден, что его опыт помог ему вычислить "Штирлица".

Как заявил Чичваркин, он стал замечать за собой слежку вскоре после переезда в Великобританию. "Несколько человек около часа стояли в 100 метрах от входной двери моего дома и лузгали семечки. Взглянув на них более внимательно, я понял, что они проводят время, очищая и съедая семена подсолнечника, а эта привычка распространена среди мужчин в российских деревнях. Штирлиц прибыл", – рассказал бизнесмен изданию The New York Times.

Несмотря на это, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствует себя гораздо комфортнее и безопаснее, чем в Москве. Однако время от времени бизнесмену мерещатся преследующие его люди, что по всем признакам напоминает параноидальный психоз.

Напомним, что в 2011 году Следственный комитет России прекратил уголовное преследование Евгения Чичваркина. При этом предприниматель-беглец говорил, что все равно боится возвращаться на родину, так как боится попасть в руки российских спецслужб. Также бизнесмен опасается, что может разделить участь экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Издание The New York Times сообщает, что опросило ряд иностранных агентов спецслужб на фоне инцидента с Сергеем Скрипалем. Следователи установили, что бывший разведчик и его дочь получили отравление нервно-паралитическим веществом якобы российского производства. Британские спецагенты убеждены, что на данный момент в Лондоне огромное количество агентов российской разведки, которые "ведут слежку за важными россиянами".

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь 4 марта были найдены на скамейке в одном из торговых центров города Солсбери. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.