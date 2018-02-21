Названа дата начала войны с роботами

В Великобритании появился "путешественник во времени". Неизвестный мужчина утверждает, что прибыл из 3300-го года, где человеческая раса ведет войну с армией роботов.



В интернете появился видеоролик, на котором мужчина заявляет, что прибыл из будущего чтобы спасти мир от апокалипсиса. Герой видео заявляет, что человечество ждет война с суперкомпьютером. По его словам, эта машина настолько могущественна, что может уничтожить всю планету разом и контролирует все вокруг, сообщает британский таблоид The Mirror.

По заявлениям путешественника война с роботами началась 21 сентября 3300 года. Машины восстали, и пытаются поработить человечество. На поддержку людям пришли инопланетяне из другой галактики, но их помощи недостаточно. К моменту его отбытия в 2018 год население Земли составляло не более 250 человек. "Люди потеряли все технологии, телефоны, оружие, всё – у нас были только лазерные автоматы против роботов", – повествует мужчина.

Путешественник уверяет, что на земле будущего не останется растительности и большинство животных погибнет, а на замену нефти и газу, придет энергия солнечных батарей. О себе мужчина рассказал мало, ему чуть-чуть за сорок, и родился он 1 декабря 3258 года в Европейской империи.

Менее месяца назад СМИ писали еще об одном "путешественнике". Мужчина утверждал, что что в середине XXI века на Землю придут умные инопланетяне. В доказательство он демонстрировал снимки якобы сделанный в 2118 году. Естественно, мужчине никто не поверил.