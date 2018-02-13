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Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных

Кадр из мультфильма " Жил-был пёс"
Короткая рабочая неделя ожидает россиян. Выходные удлинились, так как День защитника Отечества приходится на пятницу.
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Россияне на следующей неделе будут трудиться четыре дня вместо обычных пяти. Три выходных подряд – с 23 по 25 февраля – появились благодаря Дню защитника Отечества. Праздничный день, 23 февраля, выпадает на пятницу.

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"В этом году 23 Февраля – День защитника Отечества - приходится на пятницу. Вместе с выходными – субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля, получается три выходных дня. Четверг, 22 февраля как предпраздничный рабочий день, будет короче на один час", – сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Он подчеркнул, что из-за праздничных дней у россиян не должны снижаться оклады, это предусмотрено законодательством. Меньше может стать лишь та часть зарплаты, которая связана, например, с объемом выполненной работы, если, к примеру, работник из-за праздников сделал несколько меньше, чем обычно. 

А через полторы недели после 23 Февраля россияне снова будут отдыхать дольше обычного – четыре дня подряд. На этот раз – в честь Международного женского дня. 8 Марта в этом году выпадает на четверг. А пятница, 9 марта, прибавилась к выходным, так как на это число был перенесен постановлением правительства праздничный день 6 января.

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд", – приводит слова замглавы Роструда "Российская газета".

Таким образом, в марте у россиян образуются своеобразные "мини-каникулы" – они будут отдыхать 8, 9, 10 и 11 числа. А среда, 7 марта, – предпраздничный рабочий день, сокращен на один час.

Автор: Андрей Евлампиев13 февраля 2018, 17:31

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