Россиян заставят работать на час больше

Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о новогодних выходных. Последний рабочий день 2017 года не будет предпраздничным.

Жители России могут не рассчитывать на укороченную на час смену. "Это будет обычный последний рабочий день перед выходными", – передает слова заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца газета "Ведомости". Кроме того, чиновник отметил, что в этом году новогодние праздники сократили на два дня.

Один выходной был перенесен на пятницу марта, а другой – на среду второго мая. Таким образом Роструд смог составить календарь праздников таким образом, что четырехдневные выходные в 2018 году порадую россиян целых два раза: на Международный женский день, с 8 марта по 11 марта и на Первомай – с 29 апреля по 2 мая.

Несмотря на такое решение Роструда, новогодние праздники традиционно остаются самыми длинными. Они начнутся в субботу, 30 декабря 2017 года, и продлятся до понедельника, 8 января уже 2018 года. Первая рабочая неделя начнется 9 января и будет состоять всего лишь из трех дней – уже 12 января наступит пятница.

Ранее Dni.Ru писали, что россияне – лидеры в мире по количеству государственных выходных дней. О том, что наши граждане слишком много отдыхают заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. "Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – сказал он.

Его поддержала и профессор кафедры управления ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. Она заявила, что длинные новогодние праздники бьют по бюджету страны. "Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, для многих они превращаются не понятно во что. И по экономике они конечно, ударяют", – считает Варшавская

