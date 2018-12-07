Россия доставит задержанные американские корабли в Керчь

Если американские корабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые силы и средства.

США боятся дать военный ответ на инцидент в Керченском проливе, так как понимают, что Россия нейтрализует их корабли. Такое заявление сделал глава Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"Они боятся, что с их кораблями будет то же самое, что и с задержанными в Керченском проливе катерами Украины", – сказал Ненашев в интервью РИА Новости. По мнению военного, в американском командовании есть здравомыслящие люди, которые просчитывают и такой исход.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что в Вашингтоне не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Черном море, хотя до этого в Вашингтоне звучали воинственные заявления, а телеканал CNN даже сообщил, что Штаты начали подготовку к отправке кораблей в Черное море. Как сказал генерал, информацию на этот счет до России доводит политическое руководство США.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей. Около 12 часов пограничники пытались объяснить украинским морякам, что они нарушают границу.

В итоге к вечеру корабли вместе с экипажами были задержаны и доставлены в Керчь. В ответ на это президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней и поднял войска по тревоге.