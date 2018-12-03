В московском борделе с секс-куклами появился резиновый мужчина

Московский отель для взрослых Dolls Hotel, который предлагает постояльцам услуги секс-кукол, объявил о расширении ассортимента. Теперь к будущему могут прикоснуться и представительницы прекрасного пола, объявил основатель заведения Дмитрий Александров. Так, можно будет взять в аренду резинового мужчину по имени Alex. Стоимость часа утех с секс-куклой не зависит от пола и составляет пять тысяч рублей. Выкупить же Алекса из борделя можно будет за 150 тысяч рублей.
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