Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали

Эксперты рассказали, какой будет погода в столице в ближайшие семь дней. По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха на текущей неделе будет несколько ниже климатической нормы.

"Что касается дальнейших перспектив, то практически вся предстоящая неделя пройдет под знаком антициклона, поэтому минимальна вероятность осадков. Время от времени будет солнце, пусть и не идеальное, периодически с облаками, зато без осадков", – сообщил Тишковец. При этом температура несколько повысится, но все равно останется на достаточно низком уровне, передает НСН.