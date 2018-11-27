Новый космический зонд отправил на Землю снимок Марса

Космический зонд InSight, который совершил успешную посадку на Марс в ночь на 27 ноября, отправил на Землю первую сделанную им фотографию поверхности Красной планеты, передает Пятый канал. Судя по всему, объектив камеры зонда был занесен пылью. Впрочем, это не мешает разглядеть нагорье Элизий и линию горизонта. Американские зонды совершают исследования на Марсе в восьмой раз. Сообщается, что аппарат InSight должен будет измерить температуру в разных слоях почвы Марса.
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